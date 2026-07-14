Pamela Genini, l’ex fidanzato sulla sera dell'omicidio: "I poliziotti hanno messo a rischio la loro vita per salvarla"

Il racconto si fa ancora più drammatico quando Dolci ricorda quanto fosse grave il clima in cui Pamela viveva: "Era da mesi che la situazione era insostenibile. Io cercavo di convincerla a lasciarmi intervenire". Rivela anche di aver registrato una telefonata in cui Soncin avrebbe minacciato la giovane puntandole una pistola al ventre. "Ma lei mi ha poi chiesto di cancellarla", aggiunge, evidenziando quanto Pamela fosse intrappolata in un meccanismo di paura e dipendenza emotiva. "Veniva da me perché sapeva che ero l’unico su cui poteva contare".