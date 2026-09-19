Trento, gioca alle slot ma perde una ingente somma | Poi rapina la sala con le forbici: fermato

I fatti sono avvenuti tra giovedì e venerdì scorso. L'uomo infatti, dopo aver giocato la prima sera una somma definita "discreta" dagli inquirenti, si è deciso a rientrare nella sala slot il giorno dopo. L'indagato avrebbe preparato la rapina in modo tale da fare il suo ingresso nell'attività quando era completamente vuota. Armato di sole forbici, ha costretto la titolare a consegnargli circa tremila euro. Una volta che il rapinatore è uscito, la donna ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, che si sono messe sulle tracce dell'uomo.