Trento, gioca alle slot ma perde una ingente somma | Poi rapina la sala con le forbici: fermato

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Aveva perso una ingente somma di denaro giocando nella sua solita sala slot, nel sud di Trento. Così, intenzionato a recuperare tutto, è ritornato armato di forbici e ha minacciato la titolare, sottraendo alla cassa oltre tremila euro in contanti. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata, e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.
La perdita e la rapina a locale vuoto
I fatti sono avvenuti tra giovedì e venerdì scorso. L'uomo infatti, dopo aver giocato la prima sera una somma definita "discreta" dagli inquirenti, si è deciso a rientrare nella sala slot il giorno dopo. L'indagato avrebbe preparato la rapina in modo tale da fare il suo ingresso nell'attività quando era completamente vuota. Armato di sole forbici, ha costretto la titolare a consegnargli circa tremila euro. Una volta che il rapinatore è uscito, la donna ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, che si sono messe sulle tracce dell'uomo.
La caccia all'uomo e il fermo
L'immediato intervento della squadra mobile ha portato in poco tempo a individuare il responsabile, ritenuto un cliente abituale della sala slot. Grazie alle descrizioni della titolare e alle immagini di videosorveglianza della zona, il rapinatore è stato rintracciato appena fuori Trento. Quando è stato fermato, indossava ancora i vestiti utilizzati durante la rapina.