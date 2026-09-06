Vigevano, trova la moglie con l'amante: lo aggredisce e viene arrestato

Scene di violenza inaudita a Vigevano, in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni, di professione magazziniere, è stato arrestato nella notte fra venerdì 4 e sabato 5 settembre dopo aver ripetutamente colpito a pugni un ragazzo di 23 anni, appartato in un auto con la moglie 29enne dell'uomo. A chiamare gli agenti della polizia sono stati i residenti. Il 41enne è stato scarcerato, in attesa del processo, ed è stato accusato di lesioni personali e rapina.