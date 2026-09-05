Bologna, bimba di 6 anni accerchiata e presa a calci da un gruppo di coetanei al parco: era a passeggio con la madre

Una bimba di 6 anni stava passeggiando nel parco in compagnia della sua mamma, quando improvvisamente è stata accerchiata e aggredita da un gruppetto di cinque bambini. La piccola sarebbe stata riempita di calci. I fatti hanno avuto luogo nel quartiere di San Donnino, a Bologna. Gli aggressori, tutti bambini dai sei ai dieci anni. La piccola è finita in ospedale.

