Bologna, bimba di 6 anni accerchiata e presa a calci da un gruppo di coetanei al parco: era a passeggio con la madre

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Una bimba di 6 anni stava passeggiando nel parco in compagnia della sua mamma, quando improvvisamente è stata accerchiata e aggredita da un gruppetto di cinque bambini. La piccola sarebbe stata riempita di calci. I fatti hanno avuto luogo nel quartiere di San Donnino, a Bologna. Gli aggressori, tutti bambini dai sei ai dieci anni. La piccola è finita in ospedale.
La ricostruzione della vicenda
I motivi dell'aggressione sono del tutto ignoti. La bambina, italiana, era con sua madre quando senza una ragione apparente, è stata avvicinata e accerchiata da altri cinque bambini stranieri che l'avrebbero presa a calci. La vicenda è avvenuta il 4 settembre, nel pomeriggio, intorno alle 17. Sembrerebbe che il gruppetto abbia approfittato di un momento di distrazione dell'adulta per prendere di mira la piccola, colpendola principalmente alle gambe. Quando la donna se n'è accorta, non ha fatto in tempo a fermarli che la figlia era giù a terra.
Gli aggressori
Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, alcuni dei "baby aggressori" avevano la stessa età della bambina, altri, più grandi. Il gruppetto era di origine nordafricana. Non è ancora stato chiarito il motivo dell'aggressione, ma stando a ciò che ha raccontato la madre della piccola, alla base dell'aggressione non ci sarebbe stato nessun motivo scatenante.
Come fa sapere il quotidiano, al momento non è escluso che la piccola conoscesse i suoi aggressori. La madre, invece, avrebbe dichiarato di non averli mai visti e, di conseguenze, di non essere stata in grado di riconoscerli. Il gruppo, dunque, dovrà essere ancora identificato dalle forze dell’ordine che, con tutta probabilità, svolgeranno accertamenti a riguardo. Inoltre, saranno anche visionati eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.
La bimba trasferita in ospedale
In seguito all'aggressione, la piccola sarebbe stata trasferita all'ospedale Sant’Orsola dove è stata sottoposta alle cure necessarie, ma non ricoverata.