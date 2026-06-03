Bimba morta a Bordighera, la madre piange davanti al gip: "Mai picchiato le mie figlie" | Il compagno non risponde

Parlando delle due sorelline di Beatrice, Ventimiglia ha detto che sono "sicuramente persone offese nel procedimento e verranno rappresentate da una figura nominata dall'autorità giudiziaria. Quanto ai rapporti tra Rao e Iannuzzi, il legale ha precisato che il padre biologico non conosceva l'uomo direttamente: "Ha avuto a che fare con lui solo una volta: Rao era già in carcere (l'uomo è detenuto per cumulo pena da fine 2025) e aveva ottenuto di sentire le bambine per telefono. Stava parlando con loro quando Iannuzzi ha strappato loro il cellulare e l'ha invitato in modo brutale a non chiamarle più".