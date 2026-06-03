Bimba morta a Bordighera, il legale del padre: "Si dice inorridito per quello hanno fatto a sua figlia"

"Ha espresso il suo orrore per quello che hanno fatto alla sua bimba". A "Morning News" parla il legale che assiste il papà di Beatrice, la piccola di due anni morta a Bordighera per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno.
Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi compariranno tra poche ore davanti al gip di Imperia per l'interrogatorio di garanzia. "Si aspetta che la madre dica finalmente la verità", dice l'avvocato che assiste Maurizio Rao attualmente in carcere a Sanremo dove sta scontando una condanna per reati non collegati alla morte della figlia. "Ha pianto vicino a me dicendo che la bambina è stata uccisa con modalità selvagge e bestiali", prosegue l'avvocato.
Alla domanda dell'inviata del programma di Canale 5 il legale di Rao spiega l'aspettativa che il suo assistito nutre sull'interrogatorio di Iannuzzi, attualmente in isolamento nel carcere di Genova. "Da lui non ci aspettiamo nulla visto il cinismo che ha dimostrato durante le percosse e anche dopo la morte della piccola", afferma il legale. E sulla valutazione familiare condotta dai servizi sociali per valutare il comportamento dei genitori, aggiunge: "Per quanto ne so nel periodo in cui Maurizio era fuori (dal carcere ndr) nessuno ha posto attenzione su nulla".