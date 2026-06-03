Bimba morta a Bordighera, il legale del padre: "Si dice inorridito per quello hanno fatto a sua figlia"

Alla domanda dell'inviata del programma di Canale 5 il legale di Rao spiega l'aspettativa che il suo assistito nutre sull'interrogatorio di Iannuzzi, attualmente in isolamento nel carcere di Genova. "Da lui non ci aspettiamo nulla visto il cinismo che ha dimostrato durante le percosse e anche dopo la morte della piccola", afferma il legale. E sulla valutazione familiare condotta dai servizi sociali per valutare il comportamento dei genitori, aggiunge: "Per quanto ne so nel periodo in cui Maurizio era fuori (dal carcere ndr) nessuno ha posto attenzione su nulla".