Bimba morta a Bordighera, il pm: "Le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice"

Anche quando non era coinvolta Beatrice, però, le bambine sarebbero state vessate e maltrattate: da che la madre aveva intrapreso la relazione con Iannuzzi venivano lasciate molto spesso da sole nella casa di Bordighera. Anche il giorno di Natale erano sole, e a Capodanno, quando Iannuzzi e Aiello imposero loro di pulire la casa.



Eppure sono andate avanti, tutte e due. E una volta sottratte dall'ambiente che le aveva totalmente schiacciate hanno ritrovato le parole per raccontare, con lucidità, quello che è successo da quando sua madre ha incontrato Iannuzzi. Emanuel Iannuzzi era già noto in paese e alle cronache per esser stato arrestato nel 2019. Che fosse un violento lo si diceva in paese. Poi un giorno si è ripreso con il proprio smartphone mentre, con un colpo diretto alla testa, ha ucciso un maialino. Un atto di pura crudeltà ripreso in un video. Negli ultimi mesi aveva anche fotografato i lividi sul volto di Beatrice, dopo le botte che le dava: a mani nude, con i fili elettrici, con la cintura. E quelle immagini, compreso il video di quando le ha messo in bocca una sigaretta di hashish fatta a mano e l'ha accesa, prendendola in giro in presenza delle sorelle e della madre, sono un punto fermo nelle indagini della procura di Imperia. Assieme alle lacrime delle due sorelline, assieme alle bestemmie nei messaggi della madre alla figlia più grande che chiedeva aiuto, assieme alle testimonianze di chi conosceva la famiglia, assieme alle menzogne dell'Aiello.



Mercoledì sia Emanuela Aiello, reclusa nel carcere di Torino, che Emanuel Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova, saranno davanti al Gip di Imperia per l'interrogatorio di garanzia. La posizione della madre verso le due bambine è al vaglio della magistratura. Non è escluso, anche se per il momento non c'è conferma, che la donna possa essere accusata anche di abbandono di minori.