Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorellina agli investigatori: "L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola"

Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di due anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore, di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. La sorella ha riferito di aver sentito la piccola urlare e di averla vista vomitare più volte.
Le richieste d'aiuto
La piccola ha raccontato che lei e l'altra sorella (sette anni) avrebbero cercato di richiamare l'attenzione degli adulti presenti in casa senza ottenere risposte. Con il passare delle ore, sempre secondo la testimonianza, le condizioni della bambina sarebbero progressivamente peggiorate. "Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Se le alzavo un braccio e poi lo lasciavo, cadeva giù. Già lì stava molto male", ha dichiarato la sorella agli investigatori. La mattina successiva avrebbe visto Beatrice con sangue dal naso, gli occhi chiusi e il capo ciondolante. Nonostante i segnali descritti dalla bambina, secondo l'accusa, nessuno avrebbe richiesto l'intervento dei soccorsi o assistenza medica. Nel corso della giornata la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata fino alle ore precedenti il decesso.
L'ultimo viaggio di Beatrice
La mattina del 9 febbraio, secondo quanto riferito dalla bambina, lei e la sorella sarebbero state svegliate da Manuel Iannuzzi con la frase: "Non andate a scuola perché è successo un casino". Poco dopo Beatrice sarebbe stata caricata in auto avvolta in una coperta rossa. Gli atti dell'indagine riportano inoltre che durante il tragitto verso Bordighera la madre e Iannuzzi avrebbero invitato le due bambine a non raccontare di essere state a Perinaldo e a non dire di conoscere l'uomo. Quando arrivarono finalmente i soccorsi, secondo gli investigatori, Beatrice era già morta da diverse ore.