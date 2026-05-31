Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorellina agli investigatori: "L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola"

La piccola ha raccontato che lei e l'altra sorella (sette anni) avrebbero cercato di richiamare l'attenzione degli adulti presenti in casa senza ottenere risposte. Con il passare delle ore, sempre secondo la testimonianza, le condizioni della bambina sarebbero progressivamente peggiorate. "Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Se le alzavo un braccio e poi lo lasciavo, cadeva giù. Già lì stava molto male", ha dichiarato la sorella agli investigatori. La mattina successiva avrebbe visto Beatrice con sangue dal naso, gli occhi chiusi e il capo ciondolante. Nonostante i segnali descritti dalla bambina, secondo l'accusa, nessuno avrebbe richiesto l'intervento dei soccorsi o assistenza medica. Nel corso della giornata la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata fino alle ore precedenti il decesso.