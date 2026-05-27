Savona, risucchiata in una vasca idromassaggio: grave bimba di tre anni

Una bambina circa tre anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel savonese in Liguria, è rimasta coinvolta oggi pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. La piccola è in condizioni stabili mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso.