Austria, bimbo di tre anni torturato fino alla morte: genitori a processo per omicidio

La perizia psichiatrica disposta dalla procura ha stabilito che i genitori erano pienamente imputabili al momento dei fatti. Gli esperti hanno tuttavia rilevato un grave disturbo di personalità con tratti sadici, che avrebbe influenzato il comportamento della coppia. Secondo quanto emerso, i due vivevano in condizioni di forte disagio economico e si sarebbero progressivamente isolati, elaborando convinzioni deliranti. Avrebbero creduto che il figlio fosse posseduto da un demone e che rappresentasse la causa delle loro disgrazie. Nonostante tali convinzioni, la perizia ha escluso l’incapacità di intendere e di volere, confermando la piena responsabilità penale degli imputati.