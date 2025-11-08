Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Bergamo, picchia il padre e si amputa un dito per incastrarlo: 38enne arrestato

L'uomo, già noto per episodi di violenza familiare, ha aggredito il 76enne e poi si è ferito da solo nel tentativo di incolparlo

08 Nov 2025 - 14:45
© Istockphoto

© Istockphoto

Avrebbe aggredito e picchiato il padre 76enne all'interno dell'abitazione di famiglia a Bariano, nel Bergamasco, poi si sarebbe amputato un dito con un coltello da cucina per incolpare il genitore. L'anziano, dopo essersi fatto medicare in ospedale, ha formalizzato la querela, raccontando anche di pregresse e recenti violenze fisiche e psicologiche subite dal figlio, già arrestato nel 2021 per episodi analoghi di maltrattamenti. I carabinieri di Martinengo hanno arrestato un uomo di 38 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni del genitore.  

Leggi anche

Sterminò la famiglia, il ricercato Elia Del Grande in una lettera: "Ecco perché sono scappato dalla casa lavoro"

Alessandria, coltellate a moglie e figlio con forza "blanda e lieve": cade l'accusa di tentato omicidio per un 46enne

Intorno all'una di notte, lo stesso figlio si era presentato al pronto soccorso dello stesso ospedale con un dito amputato, dicendo di essere stato aggredito dal padre, ma gli accertamenti hanno fatto emergere la natura autolesiva della lesione, confermata successivamente dallo stesso uomo. Il gesto si sarebbe consumato con un coltello da cucina, poi trovato e sequestrato nel corso della perquisizione domiciliare.

Ti potrebbe interessare

bergamo
maltrattamenti familiari

Sullo stesso tema