Bergamo, picchia il padre e si amputa un dito per incastrarlo: 38enne arrestato

Avrebbe aggredito e picchiato il padre 76enne all'interno dell'abitazione di famiglia a Bariano, nel Bergamasco, poi si sarebbe amputato un dito con un coltello da cucina per incolpare il genitore. L'anziano, dopo essersi fatto medicare in ospedale, ha formalizzato la querela, raccontando anche di pregresse e recenti violenze fisiche e psicologiche subite dal figlio, già arrestato nel 2021 per episodi analoghi di maltrattamenti. I carabinieri di Martinengo hanno arrestato un uomo di 38 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni del genitore.