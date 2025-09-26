Alessandria, coltellate a moglie e figlio con forza "blanda e lieve": cade l'accusa di tentato omicidio per un 46enne

"Parliamo di una persona che si è gettata sui propri familiari impugnando un coltello e sferrando colpi che solo per fortuna hanno avuto esiti lievi", commenta l'avvocato dei familiari dell'uomo
Il 2 marzo, a Tortona (Alessandria), un 46enne, Cristian Mihai Amariei, era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti. Quel giorno, l'uomo avrebbe, infatti, accoltellato la moglie 51enne alla schiena e il figlio 23enne, intervenuto per difendere la madre, all'addome. Ora, però, l'accusa è cambiata: non più tentato omicidio, ma lesioni personali volontarie e maltrattamenti. Lo riporta La Stampa, la quale aggiunge che la svolta è arrivata dopo la perizia medico-legale disposta dal procuratore aggiunto Enrico Arnaldi Di Balme, che ha stabilito che, riporta il quotidiano, "pur essendo stati colpiti punti vitali, la forza impressa dall'uomo era 'blanda e lieve', e quindi troppo esigua per produrre conseguenze letali".
Il 46enne è stato scarcerato a fine maggio e, sempre stando a La Stampa "è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e viene inserito in un percorso terapeutico previsto per i reati di violenza domestica". Il 27 ottobre comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare.
"Parliamo di una persona che si è gettata sui propri familiari impugnando un coltello e sferrando colpi che solo per fortuna hanno avuto esiti lievi. La parola 'fortunatamente' è quella che mi lascia stupito nella riformulazione del capo di imputazione. Dal punto di vista umano, quello che ho percepito dalla signora e dai figli è la volontà di voltare pagina. Per questo li ho invitati a non presenziare alle udienze: vogliono ricominciare la loro vita senza essere più trascinati dentro questa vicenda", ha commentato l'avvocato che difende la 51enne e i suoi figli, Federico Pellegrini.
