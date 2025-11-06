Paderno Dugnano, il giovane che sterminò la famiglia rinuncia all'Appello: "Voglio scontare la pena"

Il giovane ha formalizzato la rinuncia al ricorso in Appello, rinunciando così alla possibilità di un nuovo processo o di una riduzione della pena. La scelta, maturata dopo mesi di riflessione, arriva a meno di un anno dalla condanna. "Si sta rendendo conto di quanto ha compiuto e vuole espiare la sua pena", ha spiegato l'avvocato Amedeo Rizza, difensore di Riccardo Chiaroni. "Intende proseguire il percorso di cure e di studio universitario che ha intrapreso durante la detenzione e, quando sarà, iniziare una nuova vita". Durante la sua detenzione, il giovane ha sostenuto gli esami di maturità.