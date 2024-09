Strage di Paderno Dugnano, il 17enne: "Nella mia famiglia mi sentivo un corpo estraneo"

"Non è successo niente di particolare sabato sera. Ma ci pensavo da un po’, era una cosa che covavo", racconta durante le sue spontanee dichiarazioni. Il giovane dice di essersi alzato mentre gli altri dormivano per andare in cucina a prendere un "coltello da carne" e di avere colpito per primo ("ma senza una ragione precisa") il fratellino. Quando parla delle motivazioni del massacro, singhiozza parole che non chiariscono cosa sia questo "disagio" che ha armato il suo piano di morte. "Non so davvero come spiegarlo. Mi sento solo anche in mezzo agli altri". A casa come con gli amici, che non gli mancavano: "Non avevo un vero dialogo con nessuno. Era come se nessuno mi comprendesse".