Strage in famiglia a Paderno Dugnano (Milano), il primogenito 17enne confessa: "Ho ucciso papà, mamma e mio fratello"

"Si tratta di quei fatti inspiegabili sui quali è difficile dire qualcosa, se non per esprimere profondo dolore e cordoglio", ha commentato il sindaco di Paderno Dugnano, Anna Varisco. "Era una famiglia normale come tante altre, conosciuta in paese e tranquilla. Non era seguita dai servizi sociali o problematica. Il papà lavorava nell'edilizia e abitava in un bel quartiere. Siamo sbalorditi e sgomenti", ha aggiunto. "Anche le scuole e gli insegnanti dei ragazzi dicono che erano entrambi tranquillissimi. Il fratello del padre, in particolare, era conosciuto in paese per il suo legame con la parrocchia". La comunità, ha fatto sapere il sindaco, "è sconvolta" e lunedì verrà formalizzata la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali. "Esprimiamo vicinanza ai familiari".