Il 17enne arrestato non aveva espresso alcun disagio particolare nei giorni precedenti agli omicidi, o durante la festa di compleanno del padre alla quale aveva partecipato proprio la sera prima. Aveva preso per la prima volta una materia a settembre ma il suo "malessere interiore" che lo faceva pensare all'omicidio, "all'uccidere in generale", non troverebbe spiegazione in questo esame, che non ha fatto in tempo a dare. "Ultimamente sentiva musica molto triste - ha detto la Ditaranto - e, contrariamente a una carriera scolastica brillante, l'anno trascorso aveva preso una materia a settembre, matematica. Ma anche questo particolare, a suo dire, non sarebbe stato prevalente nel suo disagio generale". Per capirlo meglio, oltre ai colloqui psicologici previsti dall'ordinamento penale per i minorenni, gli investigatori scaveranno tra i suoi dispositivi elettronici, i suoi giochi e le sue chat.