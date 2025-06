Strage di Paderno Dugnano, affronta la Maturità il giovane condannato a 20 anni

Venerdì, è stato condannato in primo grado a vent'anni di reclusione per aver massacrato padre, madre e fratello di 12 anni con 108 coltellate nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano (Milano) nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024. Lunedì, Riccardo Chiarioni, ai tempi della strage 17enne e oggi 18enne, sosterrà la Maturità in carcere. Come riporta la Repubblica, il giovane si presenterà davanti ai commissari d'esame nell'Istituto penale minorile di Firenze, dove è attualmente detenuto.