Strage di Paderno Dugnano, il nonno del 17enne: "Noi non lo abbandoneremo mai"

"Io non ho riflettuto, perché se avessi riflettuto non lo avrei fatto. Ho agito di impulso'". Sono queste le parole dette dal 17enne al suo avvocato. "Lui - ha ribadito il legale ai cronisti - è dispiaciuto non per sé, perché sa che dovrà affrontare una situazione carceraria, ma per le vite che non ci sono più, perché adesso lo capisce". In merito al numero di coltellate, al momento del delitto "non si è reso conto. Sono tante, sì. Anche quello potrebbe rappresentare il fatto che non era in sé. Dipende da come si legge la questione". Il ragazzo avrebbe inferto decine di coltellate, 68 le ferite in totale trovate sui corpi con un primo esame del medico legale, secondo quanto riportano i quotidiani, in attesa degli esiti degli esami autoptici non ancora fissati.