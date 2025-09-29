Strage a Paderno Dugnano, i giudici: "Voleva raggiungere l'immortalità"

Il tribunale per i minorenni ha motivato la condanna a 20 anni per Riccardo Chiarioni, che nel 2024, a 17 anni, a Paderno Dugnano (Milano), uccise padre, madre e fratello di 12 anni. Era "guidato da un pensiero stravagante" e "bizzarro" di raggiungere "l'immortalità attraverso l'eliminazione della propria famiglia". Tanto che ha "distinto la realtà dall'immaginazione" e "ha lucidamente programmato, attuato, variato secondo il bisogno le proprie azioni, prima, durante e doро". Il giudice non ha riconosciuto il vizio parziale di mente accertato dai periti.