Nella notte del 15 febbraio 2025 nell'abitazione della famiglia ad Acerra. La piccola Giulia stava dormendo nel letto matrimoniale accanto al padre, mentre la madre era al lavoro. In quelle ore il pitbull di famiglia avrebbe improvvisamente aggredito la bambina, provocandole ferite gravissime. Fu il padre a dare l'allarme e a trasportare la figlia in ospedale, dove i medici non poterono fare altro che constatarne il decesso. Le successive indagini scientifiche e medico-legali hanno poi consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell'aggressione, conclusione che ha portato alla definitiva archiviazione dell'inchiesta nei confronti del genitore.