Acerra, bimba sbranata dal pitbull: sequestrato il cellulare del padre

Quanto al papà, a chiarire la sua presenza in casa al momento dell'aggressione potrebbero essere le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti in zona, che sono al vaglio degli inquirenti. Da parte sua, il padre sostiene infatti di aver trovato Giulia a terra accanto al letto dove anche lui si era addormentato, in una pozza di sangue, e di averla portata in ospedale. Durante il tragitto avrebbe poi chiamato in pronto soccorso per assicurarsi di raggiungere un ospedale aperto. Il cellulare servirà anche a capire eventuali spostamenti dell'uomo, e verificare se abbia utilizzato invece il telefono anche in quell'ora in cui sostiene di essersi addormentato senza accorgersi di quanto accadeva alla sua piccolina.