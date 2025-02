Acerra, dalla casa ripulita alle analisi sui cani: ecco cosa non torna nella morte della piccola Giulia

E' mistero fitto sulla morte della piccola Giulia, la bimba uccisa dal pitbull di famiglia ad Acerra mentre era in casa con il papà, ora indagato per omicidio colposo. L'appartamento sarebbe infatti stato ripulito dai familiari la mattina dopo la morte della piccola, secondo quanto racconta "Repubblica", ma, dice l'avvocato del padre Vincenzo Loffredo, senza "alcuna intenzione di occultare prove". C'è poi il nodo dell'analisi delle feci dei due cani (oltre al pitbull in casa c'era anche un meticcio), effettuato per riscontrare tracce organiche della bimba uccisa: dai primi esiti dell'autopsia sulla piccola, pare che ci siano segni di morsi di un cane. E ancora, le due versioni del padre: inizialmente avrebbe detto che la figlia era stata aggredita da un cane randagio per poi raccontare di averla trovata in una pozza di sangue, agonizzante, al risveglio, scoprendo che era stata sbranata dal pitbull.