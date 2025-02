Neonata morta ad Acerra, lo sfogo dei nonni: "Non dovevano tenere quel pitbull in casa"

Quel buco da colmare - Le indagini intanto procedono. C'è un buco temporale tra le 22:30 e la mezzanotte di sabato sul quale si concentrano gli inquirenti. È in quel lasso di tempo che la piccola sarebbe stata aggredita e ferita alla testa e al volto da Tyson, il pitbull di casa, senza che il papà, che dormiva accanto a lei, se ne accorgesse. O, almeno, questo ha dichiarato. Vincenzo, detto Enz, ha affermato di non sapere cosa sia accaduto. Se la piccola sia caduta dal letto o se il cane l’abbia afferrata trascinandola a terra. L’uomo ha riferito di essersi svegliato e di aver trovato lafiglioletta sul pavimento, in un lago di sangue. Ma c’è anche l’ipotesi che Enzo possa essersi allontanato dall’abitazione, anche solo per pochi minuti, lasciando sola la piccola. È per questo chela procura di Nola ha acquisito le immagini delle telecamere che si trovano davanti al rione Ice Snei.