Uccisa dal pitbull ad Acerra, nuovo sopralluogo

Altre tracce di sangue. E' questo che cercano gli agenti della polizia scientifica nell'appartamento di Acerra dove è morta Giulia, 9 mesi, aggredita dal pitbull di di famiglia - secondo il racconto del padre, che sostiene di essersi svegliato e aver trovato la piccola a terra, circondata da una pozza di sangue. Un secondo sopralluogo fondamentale, considerando che nel primo - la scorsa settimana - l'appartamento era stato trovato pulito. A lavare da terra le tracce di sangue potrebbero essere stati alcuni parenti della bambina, entrati in casa la mattina dopo il decesso, ma prima del sequestro dell'abitazione. Per questo il legale di Vincenzo Loffredo, il giovane padre trovato positivo all'hashish e indagato per omicidio colposo, ha chiesto alla procura di Nola un nuovo interrogatorio, così da chiarire chi e perché abbia inquinato la scena. In attesa di risposte dagli esami sul pitbull e sull'altro cane di famiglia, restano ancora molti dubbi da chiarire sulla morte di Giulia. Su testa e viso ci sono lesioni compatibili con i morsi di un cane, mentre sul collo, che non sarebbe rotto, ci sarebbero delle contusioni.