Udine, uomo ucciso con un cacciavite: colpito più volte al torace

Un uomo è morto venerdì sera, 4 settembre, dopo essere stato aggredito a Udine. Secondo le prime informazioni, l'uomo ha 61 anni, è di origini marocchine e sarebbe stato colpito più volte al torace con un cacciavite. Sembra, attualmente, per futili motivi. Non si tratta di una donna, come precedentemente indicato. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso in condizioni disperate, ma - secondo quanto apprende l'Ansa - sarebbe deceduto durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Udine, impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile.