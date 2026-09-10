Roma, coppia rapinata e sequestrata in casa: arrestati quattro ladri

Incappucciati, armati di pistola e fascette, sono entrati in un'abitazione di Roma, dove hanno sequestrato e minacciato i proprietari di casa e hanno svaligiato l'appartamento per un bottino di 100mila euro. A distanza di due anni dalla violenta rapina del febbraio del 2024, i quattro rapinatori - un 34enne e un 69enne di Roma, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanese - sono stati arrestati.