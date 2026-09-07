Genova, minacciano e picchiano un giovane per il suo cellulare: quattro arresti nella gang

Una gang contro un singolo individuo, 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta. È quanto accaduto a Genova nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato quattro ragazzi, tutti di età compresa fra 15 e 17 anni, e ne sono stati denunciati altri sette. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.