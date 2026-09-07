Genova, minacciano e picchiano un giovane per il suo cellulare: quattro arresti nella gang
Gli arrestati dalla polizia hanno tutti un'età compresa fra 15 e 17 anni. A dare l'allarme un passante, che notato il ragazzo ferito e dolorante
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Una gang contro un singolo individuo, 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta. È quanto accaduto a Genova nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato quattro ragazzi, tutti di età compresa fra 15 e 17 anni, e ne sono stati denunciati altri sette. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
L'incrocio e l'aggressione con un bastone
Lo scorso sabato 5 settembre la gang percorreva corso Sardegna, quando ha incrociato un giovane che camminava da solo. Uno dei giovani in gruppo, un 16enne italiano, gli si è avvicinato, minacciandolo con un bastone. Poi è intervenuto un 15enne, che ha iniziato a colpire la vittima al volto, mentre gli altri lo hanno messo con le spalle al muro, chiedendogli soldi e sfilandogli il cellulare dalle tasche, per poi fuggire. Una situazione di 11 contro 1. A dare l'allarme un passante, che ha notato il ragazzo ferito e dolorante e ha chiamato il 112.
La gang rintracciata grazie al Gps
Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che, grazie alla geolocalizzazione del cellulare appena rubato alla vittima, hanno rintracciato il gruppo nel piazzale antistante la stazione di Brignole. I componenti della gang sono stati identificati e portati in questura per accertamenti. Dalle telecamere di videosorveglianza gli agenti hanno ricostruito la dinamica, identificando i soggetti che avevano preso parte attiva alla rapina. Da successivi accertamenti è emerso che alcuni di loro si erano già resi responsabili di diversi tentativi di rapina, non andati in porto.
Gli arresti
La polizia ha arrestato un 15enne e un 16enne, entrambi italiani, oltre a un 17enne di origini colombiane e un 17enne ecuadoriano, per il reato di rapina in concorso. Per i fatti sono stati anche denunciati due 18enni e una 19enne italiani, un 19enne colombiano, due 18enni e un 22enne dominicani. Addosso ai membri della gang sono state ritrovate anche dosi di stupefacenti, due coltelli da cucina, una forbice e uno spray urticante. Gli arrestati si trovano a disposizione dell'autorità, in attesa di convalida.