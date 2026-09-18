La rivolta di Rozzano, ronde notturne degli abitanti per combattere la criminalità

"A Rozzano non si sta a guardare", "Non è una protesta, è una reazione" sono le frasi di alcuni degli abitanti di Rozzano, comune di 40 mila persone alle porte di Milano. Qui, dopo i recenti fatti di cronaca, la tensione è al massimo e gli abitanti sono scesi in strada a presidiare per riprendersi la propria città. La sicurezza è stata rafforzata, ma ancora non basta e la gente è esasperata e da qui l'idea che "dove non arriva lo Stato ci pensiamo noi" come dice un abitante. Contro lo spaccio, chiedendo sicurezza e con la volontà di collaborare con le forze dell'ordine, queste alcune delle finalità delle ronde notturne, ma c'è anche il rischio che la situazione esploda definitivamente e il sindaco avvisa: "Contrari alla violenza privata".