"Dove non arriva lo stato ci pensiamo noi"

La rivolta di Rozzano, ronde notturne degli abitanti per combattere la criminalità

19.00 LA RIVOLTA DI ROZZANO SRV

di Gigi Sironi
18 Set 2026 - 19:32
01:49 
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"A Rozzano non si sta a guardare", "Non è una protesta, è una reazione" sono le frasi di alcuni degli abitanti di Rozzano, comune di 40 mila persone alle porte di Milano. Qui, dopo i recenti fatti di cronaca, la tensione è al massimo e gli abitanti sono scesi in strada a presidiare per riprendersi la propria città. La sicurezza è stata rafforzata, ma ancora non basta e la gente è esasperata e da qui l'idea che "dove non arriva lo Stato ci pensiamo noi" come dice un abitante. Contro lo spaccio, chiedendo sicurezza e con la volontà di collaborare con le forze dell'ordine, queste alcune delle finalità delle ronde notturne, ma c'è anche il rischio che la situazione esploda definitivamente e il sindaco avvisa: "Contrari alla violenza privata".

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