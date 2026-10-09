Milano, marito e moglie rischiano lo sfratto a 94 e 83 anni: "La nostra vita sarebbe finita, lotteremo"

Durante la puntata del 9 ottobre di "Mattino Cinque" è andata in onda da Milano la storia di due anziani, marito e moglie di 94 e 83 anni, che rischiano lo sfratto. Il Comune vuole infatti vendere il palazzo popolare in cui vivono e cederlo a una società che poi affitterebbe o venderebbe gli appartamenti. Una vicenda che sta destando molta preoccupazione tra gli inquilini dello stabile. La signora Gabriella, 83 anni, ha vissuto in questa casa popolare tutta la vita.
"Dove finiamo? La nostra vita sarebbe finita - sono le parole della signora Gabriella -. Sono pronta a fare le barricate, anche gli altri inquilini non saranno certamente passivi, lotteremo anche se siamo molto anziani soprattutto perché i nostri amministratori sono veramente senza cuore, sono sconosciuti praticamente." Il Comune potrebbe dare un altro appoggio però non si sa ancora dove e in quali tempi. "Non sappiamo niente praticamente, nessuno viene a parlare con noi", ha spiegato la signora all'inviata di "Mattino Cinque".
"Mio marito ha 94 anni e non sopporta più queste cose - ha detto la donna -. Non sappiamo niente, ci troviamo uno sfratto e una lettera che può arrivare da un giorno all'altro, non ci avvertono".