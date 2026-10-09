Milano, marito e moglie rischiano lo sfratto a 94 e 83 anni: "La nostra vita sarebbe finita, lotteremo"

"Dove finiamo? La nostra vita sarebbe finita - sono le parole della signora Gabriella -. Sono pronta a fare le barricate, anche gli altri inquilini non saranno certamente passivi, lotteremo anche se siamo molto anziani soprattutto perché i nostri amministratori sono veramente senza cuore, sono sconosciuti praticamente." Il Comune potrebbe dare un altro appoggio però non si sa ancora dove e in quali tempi. "Non sappiamo niente praticamente, nessuno viene a parlare con noi", ha spiegato la signora all'inviata di "Mattino Cinque".