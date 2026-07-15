Uccise la madre malata, assolta per "stress da assistenza"

Martin aveva chiesto più volte aiuto. Come si legge nel racconto de la Repubblica, la 67enne in aula aveva detto: "Non mi perdonerò mai, porterò con me questo senso di colpa per tutta la vita. Spero che mia madre da lassù abbia capito e mi perdoni". Sempre in aula, ad amici e parenti aveva confidato di aver lanciato spesso un grido d'aiuto e di essere rimasta sola sia dopo l'impossibilità di trovare un posto all'interno di una Rsa, ma anche dopo la domanda rifiutata per un aiuto economico in qualità di caregiver.

