Padova, violenza sessuale su un 13enne nel bagno del bar dei genitori: arrestato un 40enne

A far scattare l'allarme è stato un cliente del bar, che aveva notato il 13enne parlare con un adulto e si era poi accorto della sua assenza dalla sala. Insospettito, ha avvisato i genitori del ragazzino. Madre e padre hanno raggiunto il bagno e hanno trovato la porta chiusa dall'interno. Hanno quindi deciso di sfondarla, sorprendendo il 40enne mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stava compiendo atti di natura sessuale sul minore. Dal locale è partita una chiamata al 113.