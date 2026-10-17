l'aggressione

Padova, violenza sessuale su un 13enne nel bagno del bar dei genitori: arrestato un 40enne

Il minore soccorso dal 118 in stato di shock

17 Ott 2026 - 08:21
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Un uomo di 40 anni, di nazionalità pakistana, è stato arrestato a Padova con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di 13 anni. L'episodio è avvenuto nel bagno di un bar gestito dai genitori della vittima, che sono intervenuti dopo essere stati avvertiti da

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Il cliente dà l'allarme, i genitori sfondano la porta

 A far scattare l'allarme è stato un cliente del bar, che aveva notato il 13enne parlare con un adulto e si era poi accorto della sua assenza dalla sala. Insospettito, ha avvisato i genitori del ragazzino. Madre e padre hanno raggiunto il bagno e hanno trovato la porta chiusa dall'interno. Hanno quindi deciso di sfondarla, sorprendendo il 40enne mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stava compiendo atti di natura sessuale sul minore. Dal locale è partita una chiamata al 113.

Le immagini delle telecamere e l'arresto

 Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei clienti del bar e analizzato le registrazioni del sistema di videosorveglianza per ricostruire la dinamica della violenza. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e trasferito in carcere a disposizione della Procura della Repubblica. Il 40enne, regolarmente presente in Italia e residente in Emilia-Romagna, risulta avere diversi precedenti, anche per atti contrari alla pubblica decenza. La questura di Padova ha avviato la procedura di revoca del permesso di soggiorno dell'indagato. 

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