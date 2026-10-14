La ragazzina era stata accompagnata in ospedale per alcuni problemi legati al ciclo mestruale. Lì i medici hanno scoperto la gravidanza e provveduto immediatamente a informare la procura. La ragazzina ha inizialmente raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre tornava a casa, racconto che però non ha convinto gli inquirenti che hanno continuato a indagare fino a far emergere una ricostruzione diversa e legata al contesto familiare.