Arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente della figlia 12enne. È questa la motivazione con cui la squadra mobile della questura di Cagliari ha arrestato un uomo dopo un'indagine partita a ottobre dello scorso anno. La svolta nell'inchiesta è arrivata dopo gli accertamenti genetici sul feto, insieme ad altri elementi raccolti dagli investigatori.
La scoperta in ospedale
La ragazzina era stata accompagnata in ospedale per alcuni problemi legati al ciclo mestruale. Lì i medici hanno scoperto la gravidanza e provveduto immediatamente a informare la procura. La ragazzina ha inizialmente raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre tornava a casa, racconto che però non ha convinto gli inquirenti che hanno continuato a indagare fino a far emergere una ricostruzione diversa e legata al contesto familiare.
L'arresto del padre
Dopo l'interruzione della gravidanza, disposta dai medici in considerazione dell'età della giovane vittima, gli inquirenti hanno potuto effettuare le analisi del DNA sul materiale biologico del feto. Gli accertamenti, affiancati da ulteriori verifiche e dichiarazioni, avrebbero consentito di individuare nel padre il presunto responsabile dello stupro.