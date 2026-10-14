DANNO ECONOMICO ALLE CASSE PUBBLICHE

Agrigento, oltre 100 protesi al pene impiantate a carico del Servizio sanitario nazionale: 5 medici indagati

A far scattare i sospetti era stata l'Azienda sanitaria provinciale colpita dal numero di pazienti arrivati anche da fuori Regione

14 Ott 2026 - 09:04
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Avrebbero impiantato oltre 100 protesi al pene tramite Servizio sanitario nazionale facendo quindi passare a carico della sanità pubblica interventi chirurgici che normalmente dovrebbero essere a pagamento. Per questo motivo cinque medici - fra cui due primari di due diversi reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento - sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura. Se quanto ipotizzato dagli inquirenti dovesse trovare riscontro nella realtà, i sanitari avrebbero provocato un consistente danno economico alle casse pubbliche. 

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L'ipotesi degli inquirenti

 Gli inquirenti siciliani ipotizzano che nell'ospedale dell'Agrigentino i medici indagati garantissero interventi gratuiti a pazienti privi dei requisiti necessari. Se l'ipotesi trovasse riscontro positivo nella realtà, gli indagati avrebbero provocato un consistente danno economico alle casse pubbliche. A far scattare i primi sospetti era stata la stessa Asp di Agrigento - l'Azienda sanitaria provinciale - colpita dall'elevato numero di pazienti arrivati anche da fuori Regione, attratti da sponsorizzazioni diffuse sui social network. I dubbi hanno successivamente portato alle ispezioni dell'assessorato regionale alla Salute e al blitz dei carabinieri del Nas di Palermo. I militari dell'Arma hanno sequestrato 112 cartelle cliniche relative a operazioni effettuate tra il 2018 e il 2024. 

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Intervento coperto da Ssn solo in casi eccezionali

 L'intervento di protesi al pene non rientra nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). La loro spesa è coperta dalla sanità pubblica soltanto in casi rari e specifici. Tra questi vi sono, ad esempio, i pazienti oncologici. Negli altri casi, il costo dell'operazione - che può arrivare a superare la cifra di 8mila euro per dispositivo - dovrebbe essere a carico del singolo paziente. 

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