Agrigento, oltre 100 protesi al pene impiantate a carico del Servizio sanitario nazionale: 5 medici indagati

Gli inquirenti siciliani ipotizzano che nell'ospedale dell'Agrigentino i medici indagati garantissero interventi gratuiti a pazienti privi dei requisiti necessari. Se l'ipotesi trovasse riscontro positivo nella realtà, gli indagati avrebbero provocato un consistente danno economico alle casse pubbliche. A far scattare i primi sospetti era stata la stessa Asp di Agrigento - l'Azienda sanitaria provinciale - colpita dall'elevato numero di pazienti arrivati anche da fuori Regione, attratti da sponsorizzazioni diffuse sui social network. I dubbi hanno successivamente portato alle ispezioni dell'assessorato regionale alla Salute e al blitz dei carabinieri del Nas di Palermo. I militari dell'Arma hanno sequestrato 112 cartelle cliniche relative a operazioni effettuate tra il 2018 e il 2024.