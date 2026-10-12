Parallelamente alla carenza strutturale di personale, resta dunque aperto il fascicolo più atteso dai chirurghi italiani: la riforma della responsabilità professionale, presentata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, con il disegno di legge del novembre scorso, e ora all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera. "L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui l'errore medico ricade anche nella sfera penale, con il rischio di processi e di condanne per lesioni o morte" conclude Docimo. "In questo contesto il chirurgo è la figura più esposta rispetto alle altre specialità. La nostra richiesta è quella di circoscrivere e ridimensionare la responsabilità penale, rendendo strutturale il cosiddetto "scudo", in base al quale chi sbaglia risponde anche penalmente, ma il rispetto delle linee guida diventa una discriminante e l'errore grave resta penalmente rilevante solo se queste non sono state rispettate. Su questa strada - conclude -, i chirurghi sono al fianco del governo e chiedono l'approvazione dei decreti attuativi entro il termine ultimo del 31 dicembre".