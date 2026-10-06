Ottobre rosa, le iniziative per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno

In Italia, anche nel 2026, The Estée Lauder Companies rinnova la propria collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, al fianco della quale è impegnata da oltre dieci anni per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca scientifica, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori. Quest’anno, The Estée Lauder Companies Italia donerà a Fondazione AIRC 90mila euro per sostenere tre borse di studio triennali nell'ambito del tumore al seno, che si aggiungono alle 12 sostenute dall’inizio della collaborazione. L’importanza della ricerca si riflette nei progressi concreti raggiunti negli ultimi decenni: in Italia, secondo dati forniti da Airtum - Associazione Italiana Registri Tumori, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi ha raggiunto l’89,5%, rispetto al 78% degli anni '90. Ma la ricerca non può fermarsi: ogni anno, infatti, vengono diagnosticati quasi 56mila nuovi casi nella popolazione femminile - una donna su otto nell’arco della vita - e per oltre il 10% delle pazienti le cure disponibili non sono ancora sufficientemente efficaci. "Da oltre dieci anni, la collaborazione con The Estée Lauder Companies Italia ci permette di unire impegno e risorse per un obiettivo comune: contribuire a costruire un futuro in cui sempre più donne siano informate e possano avere accesso a diagnosi tempestive e cure sempre più efficaci - ha spiegato Daniele Finocchiaro, Consigliere delegato di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro -. Perché ogni passo avanti della ricerca corrisponde a nuove possibilità per le pazienti".