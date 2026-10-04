Carolina Marconi, cinque anni in tre foto: "Un controllo mi ha salvato la vita"
Dalla "tempesta" della malattia ai capelli lunghi e al sorriso di oggi, affida ai social un racconto per immagini del suo percorso dopo il tumore al seno
Tre fotografie per raccontare cinque anni che hanno cambiato tutto. Carolina Marconi sceglie immagini semplici, ma potentissime per sintetizzare il suo percorso di rinascita dopo il tumore al seno: nella prima c'è la donna immersa nel momento più difficile, nella seconda quella che prova a ricominciare, nella terza c'è invece Carolina oggi, con i capelli lunghi, il sorriso e ancora tanti sogni da realizzare.
Fotogallery - Carolina Marconi sui social dopo la malattia
Il ricordo della malattia resta, ma oggi Carolina guarda a quegli anni con la consapevolezza di aver attraversato una delle prove più difficili della sua vita. "Nella prima ero nel pieno della tempesta. Nella seconda stavo ricominciando. Nella terza ci sono io oggi: con i capelli lunghi, il sorriso e ancora tantissimi sogni nel cuore". Sono parole che raccontano non soltanto il cambiamento fisico, ma soprattutto quello interiore. La fotografia dei capelli lunghi e del sorriso diventa così il simbolo di una nuova fase.
Il messaggio sulla prevenzione
Il post di Carolina arriva nel mese dedicato alla prevenzione e il suo racconto assume un significato ancora più forte: "Ottobre è il mese della prevenzione e io posso dirvelo sulla mia pelle: un controllo mi ha salvato la vita". Da qui parte il suo appello a non rimandare gli esami e a non lasciarsi bloccare dalla paura, perché, spiega, a volte proprio il timore di scoprire qualcosa può spingere a evitare i controlli.
L'invito a prendersi cura di sé
Il cuore del messaggio di Carolina è proprio qui: la prevenzione come gesto di responsabilità verso se stessi. "Nessuno può fare quel controllo al posto nostro", ricorda, invitando le donne ad ascoltare il proprio corpo e a trovare il coraggio di non rimandare. Un invito che nasce dalla sua esperienza personale e che non vuole essere soltanto un racconto della malattia, ma anche una testimonianza sull'importanza della diagnosi e dei controlli.
C'è poi un'altra parte del post che racconta qualcosa di meno visibile: "Dopo una malattia come questa può capitare di avere paura persino di sognare". Lei, però, racconta di non aver mai smesso di farlo, ha continuato a credere nel futuro anche nei momenti più complicati: "Si può tornare a vivere, a sorridere e anche a sognare più forte di prima", scrive.
Il messaggio finale è un invito diretto alla prevenzione: "Fatelo per voi e per tutte le persone che vi amano". Una frase che racchiude il senso dell'intero racconto: le tre fotografie non rappresentano soltanto il tempo che passa, ma la possibilità di guardare indietro e riconoscere quanta strada è stata percorsa. E Carolina conclude con quella leggerezza che oggi sembra raccontare bene la sua rinascita: "Un bacio grande da una ex pelatina come me".
Il tumore: cosa le è successo
Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2021, durante gli accertamenti che aveva iniziato anche in vista di una gravidanza. Il tumore, descritto come aggressivo ma di piccole dimensioni, non era stato individuato subito con mammografia ed ecografia e per arrivare alla diagnosi era stata necessaria una risonanza. Marconi ha quindi affrontato chemioterapia, l'asportazione di 13 linfonodi e una mastectomia totale. Le cure hanno avuto conseguenze anche sulla sua fertilità.