Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2021, durante gli accertamenti che aveva iniziato anche in vista di una gravidanza. Il tumore, descritto come aggressivo ma di piccole dimensioni, non era stato individuato subito con mammografia ed ecografia e per arrivare alla diagnosi era stata necessaria una risonanza. Marconi ha quindi affrontato chemioterapia, l'asportazione di 13 linfonodi e una mastectomia totale. Le cure hanno avuto conseguenze anche sulla sua fertilità.