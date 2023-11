Carolina Marconi e il tumore: "Oggi sto bene ma le cure non mi facevano alzare dal letto"

Ospite a "Verissimo" Carolina Marconi racconta la sua lotta contro il tumore e tira un sospiro di sollievo a due anni dalla diagnosi: "Oggi sto bene, ma ho affrontato cure che non mi facevano alzare dal letto, cure che mi aiutavano a vivere ma che in quel momento rendevano la mia vita impossibile per gli effetti che rilasciavano. La forza me la dava solo il poter pensare 'al dopo', provavo a essere positiva e ricordo che sognavo sempre, questo mi ha aiutata molto".

"Recentemente mi hanno scoperto una macchia al fegato, avevo paura fosse una metastasi ma fortunatamente è una macchia benigna, - ha proseguito commossa l'ex gieffina Carolina Marconi. - La malattia mi ha insegnato molte cose, la prima a non sprecare il tempo. Ricordo ancora il giorno della diagnosi, avevo iniziato a fare dei controlli perché volevo un figlio ed è stato così che ho scoperto il tumore. Oggi provare ad avere un bambino significherebbe mollare le cure ma voglio crederci, voglio sperare nel futuro", ha concluso Carolina Marconi.