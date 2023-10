Le protesi al seno "Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno - spiega Carolina Marconi - e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C'è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere".

Carolina e la prevenzione Carolina insiste sulla prevenzione che salva le vite: "Quando mi hanno trovato un tumore al seno non avevo fatto una prevenzione corretta: c'era il Covid, avrei potuto fare i controlli regolari con mascherina e tutte le precauzioni necessarie, ma ho avuto paura e ho ritardato la mammografia. L'ho fatta a due anni e mezzo dalla precedente: ho scoperto dopo che se l’avessi fatta solo un anno e mezzo prima mi sarei salvata da tumore, chemioterapia, asportazione di 13 linfonodi e mastectomia totale".

Il desiderio di maternità La Marconi non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. Per questo ha cominciato "un percorso con una terapia ormonale della durata di cinque anni, durante il quale mi hanno indotto una menopausa precoce interrompendo il ciclo, con controlli ogni sei mesi e una tac all'anno... Il controllo di questi giorni era un po' l’ultima carta: ho un ovulo congelato e se fosse andato tutto bene i medici mi avrebbero consentito di sospendere lo stop al ciclo per due anni per affrontare una gravidanza, e poi riprendere gli ultimi tre anni di terapia ormonale in seguito".