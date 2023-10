"Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell'agonia più totale, un'attesa difficilissima in cui l'ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata" ha esordito Carolina Marconi nel suo post social, condividendo uno scatto in cui i suoi occhi lucidi e il suo sorriso annunciano che quella che sta dando ai follower è una bella notizia.



Il responso A dare la bella notizia a Carolina Marconi è stato il fidanzato Alessandro Tulli: "Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi. 'Dimmi allora... anzi non mi dire nulla... no no... dimmi, dimmi ti prego. Ma a bassa voce... anzi dimmi tutto subito veloce'. Mi sono chiusa le orecchie, piangevo e ancora non sapevo la risposta, mi mancava il fiato. 'Allora? Dimmi!'. Ale: 'Non hai nulla, stai bene, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno" ha scritto nel suo post la ex gieffina.



La reazione "Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma nn riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro: 'Sto bene!'. Ringraziando Dio, ha sentito le preghiere non solo le mie ma anche di tutti voi", ha raccontato prima di ringraziare per il supporto. "Sono strafelice. La vita è bella" ha concluso.