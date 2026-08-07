Dovevano essere giorni di relax, lontani dagli impegni e immersi nella tranquillità della Sardegna. Per Carolina Marconi, invece, quella vacanza si è trasformata in un percorso fatto di preoccupazione e incertezza. A raccontarlo è stata la stessa showgirl sui social, dove ha condiviso con i follower il difficile momento vissuto nelle ultime settimane.
"Ci sono momenti in cui la paura bussa forte"
Tutto è iniziato con sintomi che sembravano passeggeri, ma che con il trascorrere dei giorni sono diventati sempre più insistenti. Per chi, come lei, ha affrontato un tumore al seno nel 2021, ogni campanello d'allarme assume inevitabilmente un peso diverso. "Ci sono momenti in cui la paura bussa forte", ha scritto in un post su Instagram, spiegando come il pensiero sia tornato immediatamente al periodo più difficile della sua vita.
I sintomi e la corsa in ospedale
I primi disturbi erano comparsi già prima della partenza del 13 luglio. Mal di testa intensi, nausea, problemi alla vista, linee a zig zag davanti agli occhi e un fastidioso formicolio alle dita. Carolina aveva provato a minimizzare, convincendosi che fosse soltanto stanchezza accumulata. "Continuavo a dirmi: 'Sarà lo stress, passerà", ha raccontato. Ma le cose sono andate diversamente.
Anche durante il soggiorno in Sardegna i sintomi non hanno smesso di tormentarla. All'esterno cercava di vivere la vacanza con serenità, mentre dentro combatteva una battaglia fatta soprattutto di paura. "E mentre ero in un posto meraviglioso, dentro di me combattevo con una paura che conoscevo fin troppo bene", ha confidato, spiegando di aver preferito non allarmare le persone che le erano accanto.
Il momento più delicato è arrivato dopo il ritorno a Roma. Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente: pressione molto alta, nausea, un forte mal di testa, l'occhio e metà del labbro che hanno iniziato a tremare. È stato il compagno Alessandro Tulli ad accompagnarla al Pronto soccorso. "Il mio corpo mi ha costretta a fermarmi", ha raccontato ricordando quelle ore di grande apprensione.
Il sollievo dopo gli esami e il messaggio di speranza
In ospedale Carolina Marconi è stata sottoposta a una serie di accertamenti, tra cui elettrocardiogramma, Tac e terapia con flebo. L'attesa del responso è stata il momento più difficile, perché il timore che quei sintomi potessero essere collegati al tumore affrontato anni fa era impossibile da ignorare.
"Chi ha vissuto un tumore sa che certe paure non se ne vanno mai davvero. Basta un sintomo e la mente torna immediatamente al periodo più buio della propria vita", ha scritto con grande sincerità. Poi è arrivata la notizia che aspettava con il fiato sospeso: "Carolina, la Tac è negativa". Una frase che ha cambiato completamente il peso di quelle ore. "In quel momento mi sono sentita rinascere", ha confessato.
Gli esami hanno escluso una recidiva della malattia. I medici, come lei stessa ha spiegato, hanno invece riscontrato un'inversione della lordosi cervicale, una condizione che può provocare cefalee molto intense. Restano però da chiarire gli altri disturbi: nei prossimi giorni la showgirl si sottoporrà a una risonanza magnetica e a una visita neurologica. L'ipotesi presa in considerazione dagli specialisti è quella di un'emicrania con aura.
Il messaggio di forza di Carolina Marconi
Pur consapevole che il percorso di controlli non sia ancora terminato e che la terapia ormonale continui a metterla alla prova, Carolina ha scelto di chiudere il suo racconto con un messaggio di forza. "Voglio continuare a scegliere la gratitudine. Voglio continuare a credere nel domani. Voglio continuare a sorridere. Non si molla un ca..., mai". Parole che raccontano la determinazione con cui, ancora una volta, ha deciso di affrontare la paura senza permetterle di avere l'ultima parola.