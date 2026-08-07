"Chi ha vissuto un tumore sa che certe paure non se ne vanno mai davvero. Basta un sintomo e la mente torna immediatamente al periodo più buio della propria vita", ha scritto con grande sincerità. Poi è arrivata la notizia che aspettava con il fiato sospeso: "Carolina, la Tac è negativa". Una frase che ha cambiato completamente il peso di quelle ore. "In quel momento mi sono sentita rinascere", ha confessato.