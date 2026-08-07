Costanza I di Sicilia, Schifani: "Impegni presi e mantenuti"

Costanza I di Sicilia
© Ufficio stampa
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È ufficialmente operativo il Costanza I di Sicilia, il primo traghetto interamente di proprietà della Regione Siciliana. Il presidente Renato Schifani ne ha tagliato il nastro inaugurale nella serata di giovedì al molo di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Da qui la nave, costruita nei Cantieri navali di Palermo, assicurerà i collegamenti quotidiani con le isole Pelagie, raggiungendo Lampedusa e Linosa. La prima corsa ha preso il via a mezzanotte, con destinazione Lampedusa dopo lo scalo a Linosa.
"Oggi celebriamo un evento importante, quello di fare in modo che i trasporti della Sicilia, unitamente a questa nave, possano essere sempre all'altezza dei tempi, all'altezza della velocità, della sicurezza, della qualità della vita", ha dichiarato Schifani. Il presidente ha rivendicato il metodo di governo: "Noi come governo abbiamo preso degli impegni che oggi abbiamo mantenuto fattivamente", una risposta arrivata "nel giro di due anni". Al suo fianco, ha ricordato, una "squadra coesa" formata dalla giunta e dagli assessori regionali. Un pensiero anche ai turisti, che con la nuova nave potranno raggiungere "queste bellissime isole con dei mezzi di trasporto all'altezza" delle loro esigenze di "agibilità, comodità, comfort e sicurezza".
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Costruita interamente nel cantiere di Palermo, la "Costanza I di Sicilia" è lunga circa 140 metri, ha una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate e può trasportare fino a 1.000 passeggeri e 200 automobili, con una velocità massima di 19 nodi. A bordo, 137 cabine, alcune attrezzate per persone a mobilità ridotta. La propulsione è affidata a motori dual fuel alimentati a marine gasoil e gas naturale liquefatto (LNG), mentre un impianto fotovoltaico abbinato a un gruppo batterie consente la sosta in porto a emissioni zero per circa quattro ore.
La gestione del collegamento tra Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa è affidata alla società Caronte & Tourist. Con questo progetto la Regione Siciliana diventa la prima in Italia a essere totalmente proprietaria di un'unità di questo tipo. Il contratto sottoscritto con Fincantieri nel 2023 prevede anche l'opzione per un secondo traghetto, ipotesi confermata dallo stesso presidente: "Stiamo lavorando in maniera serena e riservata, come siamo soliti fare, perché ci possa essere un bis". Un tassello, ha ricordato Schifani, di un più ampio investimento sui trasporti regionali, dai cantieri autostradali alla flotta ferroviaria.
Al di là dei numeri, per il presidente della Regione Siciliana la "Costanza I di Sicilia" ha soprattutto un valore simbolico. La nave, come sottolineato al momento del varo, "non è soltanto un'infrastruttura marittima, ma il simbolo di un progetto politico e umano fondato sull'equità territoriale, sulla dignità della mobilità e sulla sostenibilità ambientale", con cui la Sicilia "riafferma la propria centralità nel Mediterraneo".