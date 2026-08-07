Costanza I di Sicilia, Schifani: "Impegni presi e mantenuti"

"Oggi celebriamo un evento importante, quello di fare in modo che i trasporti della Sicilia, unitamente a questa nave, possano essere sempre all'altezza dei tempi, all'altezza della velocità, della sicurezza, della qualità della vita", ha dichiarato Schifani. Il presidente ha rivendicato il metodo di governo: "Noi come governo abbiamo preso degli impegni che oggi abbiamo mantenuto fattivamente", una risposta arrivata "nel giro di due anni". Al suo fianco, ha ricordato, una "squadra coesa" formata dalla giunta e dagli assessori regionali. Un pensiero anche ai turisti, che con la nuova nave potranno raggiungere "queste bellissime isole con dei mezzi di trasporto all'altezza" delle loro esigenze di "agibilità, comodità, comfort e sicurezza".