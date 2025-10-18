Logo Tgcom24
Carolina Marconi sulla maternità: "Sono rimasta incinta con la fecondazione assistita ma ho perso il bambino"

A "Verissimo" l'attrice: "Sono stati mesi pesanti, ho sentito il peso del fallimento"

18 Ott 2025 - 19:15
© Da video

© Da video

Ospite a "Verissimo" Carolina Marconi racconta il difficile percorso per poter diventare mamma e di essersi sottoposta per due volte alla fecondazione assistita nonostante le cure contro il tumore al seno. "Volevo darti delle belle notizie, ci ho provato. La scienza mi ha dato tempo due anni per poter rimanere incinta e poi completare la cura, ma non ce l'ho fatta" ha confidato a Silvia Toffanin.

"Ho fatto la fecondazione assistita e sono rimasta subito incinta, è stato bellissimo - dice commossa Carolina Marconi - passate però alcune settimane, dopo il test di gravidanza e gli esami del sangue, ho scoperto di averlo perso. È stata dura", ha detto. "Avevo ancora una possibilità e abbiamo riprovato, ho avuto paura a riaffrontare tutto il percorso da capo ma sono rimasta incinta anche la seconda volta. Quando ho perso il bambino, per la seconda volta, non ho avuto un terzo tentativo. Sono stati mesi davvero duri, ho sentito il peso del fallimento" ha raccontato in lacrime. "La terza volta è avvenuto in modo naturale ma sapevo che non sarebbe andata bene. È stato un calvario, mi sono sentita vuota, la chemio in confronto non è stata nulla" ha concluso l'attrice.

