Nonostante il desiderio fortissimo di diventare madre, i medici le hanno negato la possibilità di un terzo tentativo. Il rischio di una recidiva, senza la ripresa immediata della cura ormonale, era troppo alto. Una consapevolezza dolorosa, che ha portato Carolina a un momento di grande fragilità emotiva. Nel suo racconto, Carolina ha confidato di aver persino chiesto al compagno di lasciarla, convinta di non potergli dare il figlio che entrambi desideravano. Una richiesta nata dalla paura e dal senso di colpa, ma respinta con fermezza da Alessandro, che le ha ribadito di non voler rinunciare a lei, a prescindere da tutto. Da quel momento, tra le lacrime e un rinnovato senso di unione, è nata una nuova possibilità: l'adozione.