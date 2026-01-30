Carolina Marconi vuole essere madre: "Dopo due aborti guardiamo all'adozione"
L'ex gieffina ripercorre il difficile cammino verso la maternità dopo la malattia oncologica
Un percorso fatto di sogni, battute d'arresto e decisioni difficili. Carolina Marconi si è raccontata senza filtri nel corso di un programma televisivo parlando per la prima volta in modo diretto del suo desiderio di diventare madre e delle prove che ha dovuto affrontare.L'ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di aver dovuto interrompere il percorso di procreazione medicalmente assistita dopo due gravidanze finite tragicamente. Una scelta obbligata, legata al suo passato di paziente oncologica: per tutelare la salute, infatti, le è stato necessario riprendere la terapia ormonale prevista dal protocollo di controllo, rinunciando a ulteriori tentativi.
Il racconto di Carolina è carico di emozione
Al primo tentativo era rimasta incinta e, insieme al compagno Alessandro Tulli, aveva già iniziato a immaginare il futuro. La perdita di quel bambino è stata devastante, ma non aveva spento la speranza. Una seconda gravidanza, però, si è conclusa nello stesso modo, lasciando spazio a paura e sconforto.
Nonostante il desiderio fortissimo di diventare madre, i medici le hanno negato la possibilità di un terzo tentativo. Il rischio di una recidiva, senza la ripresa immediata della cura ormonale, era troppo alto. Una consapevolezza dolorosa, che ha portato Carolina a un momento di grande fragilità emotiva. Nel suo racconto, Carolina ha confidato di aver persino chiesto al compagno di lasciarla, convinta di non potergli dare il figlio che entrambi desideravano. Una richiesta nata dalla paura e dal senso di colpa, ma respinta con fermezza da Alessandro, che le ha ribadito di non voler rinunciare a lei, a prescindere da tutto. Da quel momento, tra le lacrime e un rinnovato senso di unione, è nata una nuova possibilità: l'adozione.