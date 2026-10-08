In Italia ci sono sempre meno medici di famiglia: è l'allarme lanciato da Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) durante il congresso in corso a Villasimius in Sardegna. "Stiamo scendendo sotto i 37mila medici di famiglia, eravamo 43mila soltanto sette anni fa" ha dichiarato Scotti. Il segretario di Fimmg ha ricordato che tantissimi dottori andranno in pensione nei prossimi anni e di come i professionisti sanitari sono pochi rispetto al fatto che la popolazione italiana invecchia rapidamente e ha sempre maggiore bisogno di cure.