Le aziende che assumono giovani sono più produttive: ogni anno persi oltre 12 miliardi di euro di Pil a causa della "fuga di cervelli"

L'innovazione ha una data di scadenza (e le imprese invecchiano) - La correlazione tra età della forza lavoro e capacità di rinnovarsi è, infatti, netta. Come evidenzia un approfondimento dei dati effettuato da Skuola.net, la propensione aziendale a fare innovazione di processo tocca il suo apice quando l'età media degli occupati è di 36 anni; per l'innovazione di prodotto il limite vitale si sposta a 42 anni, per poi subire una drastica flessione.



Oggi, avverte l'Istat, il 60% delle imprese italiane ha già superato questa soglia anagrafica, perdendo di fatto la spinta a innovare. Una paralisi dovuta a un mercato del lavoro che invecchia a ritmi record: negli ultimi vent'anni, gli occupati over 50 sono raddoppiati (passando dal 20% al 40% del totale), mentre la fetta degli under 35 è crollata dal 35% a meno del 25% (dati Cnel).