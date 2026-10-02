Università (a tutti costi) o andare a lavorare? I consigli dell’esperto per studenti (ancora) indecisi

Se la vita fosse un croupier, questo sarebbe il momento in cui ai neo-diplomati direbbe: “les jeux sont faits!”. Purtroppo sono in tanti - forse troppi - che non hanno ancora deciso dove posizionare quella fiche chiamata diploma: basti pensare che l’ultimo Osservatorio "Giovani e Lavoro" di Skuola.net e Gi Group segnala che, a poche settimane dalla scorsa Maturità, appena il 28% degli studenti dichiarava di avere le idee "del tutto chiare" sul proprio futuro.