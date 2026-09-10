Cervelli italiani in fuga, 8 su 10 tornerebbero indietro per stipendi più alti e una maggiore valorizzazione del merito

Cosa serve davvero per convincere i giovani talenti italiani che lavorano all'estero a fare le valigie e tornare a casa? La risposta non risiede in generici appelli nostalgici né in semplici benefici fiscali, ma in una trasformazione profonda e strutturale del nostro mercato del lavoro. In cima alle ragioni della partenza, i giovani expat collocano infatti il livello insoddisfacente delle retribuzioni (giudicato determinante dall'88,4% degli intervistati), seguito da una cultura del lavoro percepita come arretrata (80,7%) e dalla scarsa valorizzazione delle competenze (74,6%). A ciò si aggiunge poi, soprattutto per chi è partito dal Sud, il peso del clientelismo (leggasi “raccomandazioni”) e dell’eccessiva burocrazia (48,5%).