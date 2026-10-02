Le dimissioni volontarie di medici italiani sono sempre più frequenti, nel 2025 i dipendenti ospedalieri che hanno lasciaro il lavoro hanno superato il numero dei dottori che sono andati in pensione: 3.767 dimissioni contro 2.876 pensionamenti. Questo sorpasso segna uno spartiacque: in un solo anno gli addii sono aumentati del 150% rispetto ai 1.503 del 2024. Un fenomeno che ha interessato il 3,5% del totale dei medici presenti nella Sanità pubblica, una soglia mai registrata prima neppure nei mesi più critici della pandemia. È quanto emerso da un'indagine del sindacato Anaao Assomed, il quadro ha mostrato che nel corso del 2025, in 12 regioni su 20, i dottori che hanno scelto di lasciare il Servizio sanitario nazionale prima della pensione sono maggiori di quelli che hanno raggiunto gli anni necessari per smettere di lavorare e godersi il riposo.