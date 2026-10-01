India, 16enne ha un gonfiore sospetto sopra l'occhio: in ospedale trovano un dente nella palpebra
Un ragazzo indiano si è presentato in ospedale dopo la comparsa di due piccole protuberanze bianche, scoperta una anomalia rarissima
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Un 16enne ha convissuto per mesi con uno strano rigonfiamento sopra l'occhio sinistro. Nessun dolore, nessun disturbo alla vista e nessun altro sintomo evidente, finché sotto il sopracciglio, sono comparsi due piccoli rilievi biancastri e appuntiti. È stato quel cambiamento a spingere il ragazzo a rivolgersi ai medici dell'Aravind Eye Hospital, in India. Durante la visita, gli specialisti hanno osservato due strutture dure e lisce al tatto, dall'aspetto decisamente insolito. L'ipotesi più sorprendente è arrivata quasi subito: un canino completamente formato cresciuto in una posizione mai documentata prima.
La Tac rivela cosa c'era davvero sotto la pelle
Come racconta un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Ophthalmology, per capire l'origine del rigonfiamento, i medici hanno eseguito una tomografia computerizzata, che ha permesso di ricostruire con precisione la struttura nascosta nella regione orbitale. Le due protuberanze non erano due elementi distinti, ma facevano parte di un'unica struttura dentale che si sviluppava dal tetto dell'orbita sinistra e si dirigeva verso i tessuti superficiali, fino ad affiorare sotto la pelle. La Tac ha però fornito l'indizio decisivo.
Non era un tumore, era un vero dente
I medici hanno proceduto alla rimozione chirurgica della formazione. L'analisi del reperto ha permesso di stabilire che si trattava di un dente ectopico, cioè sviluppatosi in una sede diversa da quella normalmente prevista per un elemento dentario: un canino maturo, completamente formato. La particolarità non risiede soltanto nel fatto che un dente si trovasse lontano dalla normale arcata dentaria, ma soprattutto nella sua posizione: la parte superiore dell'orbita, tra il sopracciglio e la palpebra.
Cosa sono i denti ectopici?
Un dente ectopico è un elemento dentario che compare in una posizione anomala rispetto alla normale sede anatomica. Sebbene si tratti di una condizione rara, casi di questo tipo sono già stati osservati in diverse regioni del volto. In letteratura medica sono stati descritti denti ectopici, per esempio, all'interno del seno mascellare o della cavità nasale. La formazione scoperta nel ragazzo indiano, però, presentava una caratteristica eccezionale: la collocazione nell'orbita superiore. Secondo quanto riportato nella descrizione del caso, non risultavano precedenti analoghi documentati in quella specifica regione anatomica.
La vicenda dimostra anche come un'anomalia congenita o dello sviluppo possa rimanere inosservata per molto tempo quando non provoca dolore o altri sintomi evidenti. Nel caso del sedicenne, il campanello d'allarme è stato semplicemente il cambiamento dell'aspetto della zona sopra l'occhio. Quelle due piccole sporgenze hanno portato alla visita specialistica e, successivamente, alla Tac che ha permesso di individuare la struttura.