Un 16enne ha convissuto per mesi con uno strano rigonfiamento sopra l'occhio sinistro. Nessun dolore, nessun disturbo alla vista e nessun altro sintomo evidente, finché sotto il sopracciglio, sono comparsi due piccoli rilievi biancastri e appuntiti. È stato quel cambiamento a spingere il ragazzo a rivolgersi ai medici dell'Aravind Eye Hospital, in India. Durante la visita, gli specialisti hanno osservato due strutture dure e lisce al tatto, dall'aspetto decisamente insolito. L'ipotesi più sorprendente è arrivata quasi subito: un canino completamente formato cresciuto in una posizione mai documentata prima.