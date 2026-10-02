Pentobarbital, cos'è e come agisce il farmaco usato per le iniezioni letali

Il pentobarbital è un barbiturico ad azione rapida, utilizzato in passato soprattutto in anestesia e oggi impiegato anche per le iniezioni letali negli Stati Uniti. Il farmaco è al centro dell'attenzione dopo il caso di Christa Pike, condannata a morte per aver ucciso una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta alla somministrazione di due dosi durante un tentativo di esecuzione in Tennessee. A illustrarne le caratteristiche è Marco Marano, responsabile del Centro antiveleni dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, intervistato dall'agenzia di stampa LaPresse. "Il pentobarbital è un barbiturico ad azione breve, altamente liposolubile, che attraversa rapidamente la barriera emato-encefalica provocando un'induzione anestetica quasi immediata, ma ha anche una rapida ridistribuzione nei tessuti periferici, che ne interrompe l'effetto sul sistema nervoso centrale dopo qualche ora", spiega il tossicologo. Questa caratteristica permette al farmaco di agire velocemente sul cervello, ma ne limita nel tempo l'effetto anestetico.